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Kaynak: AA

Orta Doğu’da yaşanan güvenlik kaygıları sebebiyle Malezya’da gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix’sinin sıralama seansı, 5,5 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Sepang Pisti’nde yapıldı.

Verstappen, sıralama turlarında 1 dakika 35.130 saniyelik tur zamanına ulaşarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hollandalı pilotu 0.298 saniye geriden takip eden Ferrari’nin Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinci sırayı aldı. Red Bull’dan Fransız Isack Hadjar ise Verstappen’in 0.428 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında zirvede bulunan Mercedes’in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, liderden 0.501 saniye daha yavaş tur atarak dördüncü sıraya yerleşti.

Bahreyn Grand Prix’sinde yarış heyecanı yarın TSİ 10.00’da başlayacak.