Kaynak: AA

ABD/İsrail-İran savaşının çevre ülkelerde oluşturduğu etkilerin ardından güvenlik gerekçesiyle Bahreyn’den Malezya’ya taşınan organizasyon, 5,5 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Sepang Pisti’nde koşulacak. Yarışta pilotlar toplam 56 tur tamamlayacak.

Bahreyn Grand Prix’sinin sıralama seansı yarın TSİ 11.00’de başlayacak. Sezonun 16. yarışı ise 4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00’da start alacak.

Formula 1’de bu sezon geride kalan yarışlarda Mercedes’in genç pilotu Kimi Antonelli sekiz kez damalı bayrağı ilk sırada gördü. Takım arkadaşı George Russell üç yarış kazanırken McLaren pilotu Lando Norris iki galibiyet aldı. Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ile Charles Leclerc ise birer yarışta zafere ulaştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 302

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 179

TAKIMLAR

1. Mercedes: 538

2. Ferrari: 378

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 263

5. Racing Bulls: 83