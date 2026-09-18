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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yüz binlerce yatırımcıyı yakından ilgilendiren 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Toplam 7 portföy yönetim şirketine ait fonların 500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendirdiği, tasfiye kapsamındaki büyüklüğün ise 800 milyar lirayı aştığı belirtildi.

İKİ BANKA YETKİLENDİRİLDİ

SPK tarafından belirlenen yol haritasına göre tasfiye sürecindeki fonların portföy saklayıcılığı görevini Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası üstlenecek.

Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye ait fonlarda Türkiye İş Bankası görev yapacak. Al Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi şirketlerinin fonlarında ise portföy saklayıcısı Ziraat Bankası olacak.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

Tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında TEFAS üzerinden yapılan işlemlerin yanı sıra TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu.

Tasfiye boyunca fon portföylerinde bulunan varlıklar belirlenen esaslara göre nakde çevrilecek. Elde edilen tutarlar, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

TASFİYE İÇİN 3 AYLIK TAKVİM

SPK'nın belirlediği takvime göre tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu süre içerisinde portföylerde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi ve ortaya çıkan tutarların yatırımcılara aktarılması işlemleri gerçekleştirilecek.

LİSTEDE 131 FON VAR

SPK'nın güncel listesinde tasfiye kapsamına alınan toplam 131 yatırım fonu bulunuyor. Listenin 114 ile 125'inci sıraları arasında 12 Pusula Portföy fonu, 126 ile 131'inci sıraları arasında ise 6 Tera Portföy fonu yer alıyor.