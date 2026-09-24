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Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 17 şüpheliden 14’ünün tutuklanması ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmesinin ardından YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamındaki tutuklamaları ve arka planındaki siyasi bağları değerlendiren Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Fon vurgunu konusunda yapılan tutuklamalar, AK Parti’nin bir göz boyamasıdır. AK Parti’nin planına göre tutuklananlar en fazla genel seçimlere kadar içeride tutulup, eğer seçimi AK Parti kazanırsa genel seçimden hemen sonra serbest bırakılacaklardır. Çünkü bu fon vurgununa dahil olan siyasi ayağın kimler olduğunu bu kişiler biliyor. Tutuklananlar, fon vurgununa karışan siyasi ayağı bildikleri sürece de kendilerini güvence altına almışlar demektir."

"BU OYUNU BOZMAK ZORUNDAYIZ"

Manipülasyon sürecinde görev alan bürokratlara ve denetim mekanizmalarına dikkat çeken Deniz Yavuzyılmaz, yetkili kurumlara çağrıda bulunarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Manipülasyon sürecinde hisse alıp satan bürokratlar, onları bilenler tarafından ifşa edilebilecekleri için şu anda gizli bir şantaj altındalar. Bu oyunu bozmak zorundayız. O nedenle soruşturmanın selameti için Tera şirketinin manipülatif kapalı fonunun oluşturulması ve halka arz edilmesinden bugüne kadar geçen süredeki izinleri veren ve görevde olan tüm SPK üyeleri ya istifa etmelidir ya da mevcut koşullarda görevden alınabilmeleri için derhal bir kanun değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca bu süreçte görevde olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank yönetim kurulu üyeleri derhal görevden alınmalıdır. Soruşturma boyunca bu üyeler kamudaki diğer görevlerinden de el çektirilmelidir."

"MAL VARLIKLARI DONDURULMALIDIR"

Sorumlu bürokratların HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin detaylı şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, atılması gereken adımları şu sözlerle sıraladı:

"Bir gün değil, bir ay değil, tam beş yıl boyunca bu devasa fon vurgunu süresince tüm uyarılara rağmen uyuyan veya uyuyor numarası yapan bu yönetim kurulu üyelerinin HTS kayıtları incelenmelidir. Fon yöneticileriyle baz verip vermedikleri araştırılmalıdır. Mal varlıkları tedbiren dondurulmalıdır. Kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının ve çevrelerinin hesap hareketleri incelenmeli; mal varlıklarında olağandışı artışlar olup olmadığı tespit edilmelidir. Maaşlarıyla uyumsuz mal varlığı artışları varsa soruşturulmalı, görevi ihmal isnadıyla derhal bir iddianame hazırlanmalıdır. Devletin itibarı, soruşturmanın selameti ve tüm mağdurların hakkını arayabilmesi için bu adımların atılması şarttır.”