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Borsadaki fon merkezli manipülasyonlara yönelik yürütülen adli işlemlere ilişkin eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun perde arkasına dair değerlendirmelerde bulunan Tayyar, adli sürecin ekonomi bürokrasisindeki engelleri aşmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan izniyle başlatıldığını öne sürdü.

"BÜROKRASİDEKİ AYAK SÜRÜME BAŞKA TÜRLÜ AŞILAMAZDI"

Fon tabanlı manipülasyonların uzun süredir gündemde olduğunu ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da radarında yer aldığını belirten Şamil Tayyar, operasyonun karar alma sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

"Düğmeye basıp operasyonu başlatan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek oldu. Bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izniyle. Çünkü ekonomi bürokrasisindeki 'ayak sürüme' başka türlü aşılamazdı. Bakan Şimşek’in en önemli destekçisi ise operasyonel Akın Gürlek bakanın varlığıydı. Adli operasyonlar hemen devreye girdi."

ERDOĞAN DDK’YI GÖREVLENDİREBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili yaklaşımına değinen Tayyar, ABD ziyareti dönüşünde Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) devreye sokulabileceğini belirtti. Erdoğan’ın sürece çok öfkeli olduğunu vurgulayan Tayyar, "Cumhurbaşkanımız ABD dönüşü Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirebilir. Operasyonun röntgenini bir de farklı pencereden görmek isteyebilir. Çok öfkeli olduğunu duyuyorum. Ön tespitlerden sonra radikal değişikliklere de gidebilir" ifadelerini kullandı.

455 BİNİ AŞKIN MAĞDUR İÇİN TASFİYE PLANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre süreçten etkilenen kişi sayısının 455 bin 758 olduğunu aktaran Tayyar, bu kitlenin büyük bölümünü küçük yatırımcıların oluşturduğuna dikkat çekti.

Hesap tutarı 1 milyon liranın altında olan vatandaşların öncelenebileceğini kaydeden Tayyar, tasfiye süreçlerinde küçük yatırımcıyı korumaya yönelik alternatif adımların masada olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız sorunu çok yönlü olarak değerlendiriyor, neşteri çok derine indirecek gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.