Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti parti sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Emre, Bektaş'ın 8 Nisan'da 255 liradan Özak isimli hisseden 250 bin adet satın aldığını, 4 ay sonra bunları 4 bin 482 liradan sattığını öne sürdü.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Emre'den eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Emre'nin açıklamaları şöyle:

Sorduk dedik ki; "Ya Maliye Bakanı ile SPK Başkanı ta 10 ay önce şüpheli işlemler olduğunu söylemiş. 10 ay boyunca neden kimse bu işlemlerin durdurulması için bir şey yapmamış, faaliyetine izin vermiş?" Çünkü kendi paraları var, eşlerin dostların paraları var, onları çekmek istiyorlar.

Şimdi geliyoruz... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, şu an görevde, Fatma Betül Sayan Kaya. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Yani gerek ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların, sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bakan. Şimdiki görevi ne? Sosyal Politikalar Başkanı. Yani partide de aynı görevi yapsın diye o göreve getirmişler.

Peki bu hanımefendi ne yapmış? 8 Nisan'da başlıyor. Bakın, 255 liradan ÖZATA DENİZCİLİK isimli hisseden 250.000 adet almış. Eylül ayına geldiğinde bunu, Türkiye de şimdi buradan duyacak, 4.482 liradan satmış. Bakın, 250 liradan almış, 4.482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63.359.000 lira para yatırmış. 1 milyar 344 milyon çekmiş. 4 ayda. Şimdi bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış...

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