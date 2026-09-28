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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 5 ay içinde borsada aldıkları hisselerden milyarlarca lira varan kazançlar elde ettiği ortaya çıktı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2 milyar TL’den fazla para kazandığını açıkladı.

Zeynel Emre fon vurgununu şöyle özetlemişti: “255 liradan ÖZATA hisseden 250 bin adet satın alıyor. Eylül ayına geldiğinde ise bu hisseleri 4 bin 482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekmiş.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise görevinden affını istemiş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da istifasını kabul etmişti.

Peki, milyarca lirayı 4-5 ay gibi kısa sürede kazanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın günlük yaşamı nasıl?

AK Parti’lilerin ıstakoz, pahalı saatler fotoğraflarından sonra milletvekilleri ve AK Parti yöneticilerine direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimatlar gelmişti.

AK Parti’li vekillerin ve yöneticilerin giyiminde lüksü ve pahalı markaları vurgulamaması istenmişti.

Buna karşılık AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla 11 Eylül’de Kırşehir’e yaptığı ziyarette pahalı bir ayakkabı tercih etti.

AYAKKABISI KAÇ PARA?

Fon skandalında eşiyle birlikte milyarlar götürdüğü gündeme gelen eski Bakan ve istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ayakkabısının kaç para olduğunu YENİÇAĞ yakaladı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ayakkabısı yakından incelendiğinde “Hogan” marka spor ayakkabı tercih ettiği görülüyor.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Hogan” marka spor ayakkabısı, yurtdışında satılıyor ve fiyatı ise 450 Euro…

450 Euro ise bugünkü kura göre 25 bin TL.

Asgari ücretin 28 bin TL olduğu düşünüldüğünde, Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir ayakkabı için yaklaşık bir asgari ücret ödediği anlaşılıyor.