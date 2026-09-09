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Kaynak: İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 113 bin dekarlık alanda tarımı yapılan dünyaca ünlü sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümünde yüzde 80’den fazla üretici üzümlerini yaş olarak satışa sunuyor.

Bu yıl sofralık yaş üzümde fiyatların belirlenmemesi nedeniyle üreticiler yönünü kuru üzüme çevirdi. Bağlarda bekletilen üzümler hasat edildikten sonra serilerek kurutmaya bırakılıyor.

Geçtiğimiz yıl yaş üzümün kilogramını 45 TL’ye sattığını ancak bu yıl henüz alıcı bulamadığını belirten üzüm üreticisi Mustafa Akciğer, üzümünü kurutarak hem daha fazla dayanmasını sağladığını hem de fiyat dengesizliğinden kaçındığını söyledi.