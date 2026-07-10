Erzincan’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Kemaliye ilçesi, muhteşem bir doğa sporları etkinliğine sahne oldu. Adrenalin tutkunlarını ve sporseverleri bir araya getiren program kapsamında, Fırat Nehri'nin debisi yüksek sularında rafting, kano ve bot safari etkinlikleri gerçekleştirildi. İlçenin turizm potansiyelini artırmak ve su sporlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, hem profesyonel sporculardan hem de çevre illerden gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

EMİN ATMACA’NIN MİRASI FIRAT’IN SULARINDA YAŞATILDI

Anlamlı bir vefa buluşmasına da dönen etkinlikte, ilçede doğa ve su sporlarının gelişmesinde çok büyük emekleri bulunan merhum Emin Atmaca unutulmadı. Fırat Nehri'nin coşkulu dalgaları arasında kürek çeken sporcular ve vatandaşlar, Atmaca'nın Kemaliye'ye kazandırdığı vizyonu saygıyla andı. Katılımcılar, Fırat'ın serin sularında bota binerek hem heyecan dolu anlar yaşadı hem de ilçenin spor tarihine yön veren değerli ismin hatırasını yaşattı.

KEMALİYE’Yİ SU SPORLARI MERKEZİ YAPMA HEDEFİ

Etkinlik programında gerçekleştirilen konuşmalarda, merhum Emin Atmaca'nın özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirme konusundaki çabaları takdirle vurgulandı. Atmaca'nın en büyük hayallerinden biri olan "Kemaliye'yi bölgenin ve Türkiye'nin uluslararası su sporları merkezi haline getirme" hedefinin, bugün düzenlenen bu başarılı organizasyonlarla gerçeğe dönüştüğü ifade edildi. İlçe halkı ve spor camiası, doğa sporları etkinliklerinin büyüyerek geleneksel hale getirileceğini ve Kemaliye’nin adını bu alanda dünyaya duyurmaya devam edeceklerini belirtti.