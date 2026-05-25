Kapakların açılmasının ardından Fırat Nehri’ndeki su seviyesinin yaklaşık 3-4 metre yükseldiği belirtildi. Şiddetli akıntı nedeniyle nehir üzerinde bulunan ünlü duba restoranlar büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Bazı restoranların ön kısımları akıntının gücüne dayanamayarak suya gömülürken, işletmelerde ciddi hasar oluştu.
Birecik Belediyesi zabıta ekipleri, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla nehir kenarında geniş güvenlik önlemleri alarak, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda sıklıkla uyardı.