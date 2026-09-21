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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Ticaret Borsası, serbest piyasadaki düşük fındık fiyatlarının sorumluluğunun tüccarlara yüklenmesine ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Ticaret Borsası, 2026 fındık sezonunda üreticinin karşı karşıya kaldığı fiyat sorununa ilişkin ortak açıklama yaptı.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel ile Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman imzasını taşıyan açıklamada, sezonun tüm sorunlarıyla başladığı belirtilerek üreticilere bereketli ve hayırlı bir sezon dileğinde bulunuldu.

“TMO FİYATI ÜRETİCİ İÇİN TATMİNKÂR DEĞİL”

Toprak Mahsulleri Ofisinin bu sezon da destekleme alımı yaptığı hatırlatılan açıklamada, Levant kalite fındık için kilogram başına 250 lira, Giresun kalite fındık için ise 255 lira fiyat ilan edildiği belirtildi.

Piyasa fiyatıyla destekleme fiyatı arasındaki makasın yeniden açıldığı vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

“Üretici nazarından bakıldığında, mevcut enflasyonist ortamda kabul edilebilir, tatminkâr bir fiyat değildir. Ortaya çıkan bu olumsuz tablonun faturasının Oda ve Borsa üyesi tacirlere kesilmesi; üretim tekniklerinin, yapısal, pazarlama, ihracat sorunlarının ve küresel pazar etkilerinin belirleyiciliğinin yok sayılması çözüme değil, sorunu daha da büyütmeye hizmet etmektedir.”

“FİRMALARI SPEKÜLATÖRLÜKLE SUÇLAMAK HAKSIZLIK”

Fındık ticareti yapan, ürünü işleyerek ihraç eden, sektöre yatırım ve istihdam sağlayan firmaların hedef gösterilmesine tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fındık ticareti yapan, işleyip ihraç eden, sektöre yatırım yapıp istihdam yaratarak katma değer üreten firmalarımızın spekülatör, manipülasyoncu gibi ithamlarla şikâyet edilmeleri, sektörü sürekli bir inceleme ve soruşturma kıskacında tutma eğilimi popülizmden ibarettir.”

DÜNYA FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Fındığın bir ihraç ürünü olduğu ve fiyatın oluşumunda küresel piyasanın belirleyici rol oynadığı kaydedilen açıklamada, dış piyasadaki fiyatların Türkiye’de arzu edilen fiyat seviyesini desteklemediği savunuldu.

Azerbaycan’da yüzde 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatının 2,80 dolar, Gürcistan’da ise 3,46 dolar olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“İşin temel realitesi de buradadır. Yıllardır yürütülen sektör incelemeleri de bu realiteyi ortaya koymaktadır.”

“SORUN SADECE ORDU’DA DEĞİL”

Ordu’daki firmaların şikâyet edilmesinin, fındık üretilen diğer bölgelerde farklı ve tatminkâr fiyatların oluştuğu yönünde yanlış bir algı yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sorunun sadece Ordu’da ve Ordu odaklı olduğu gibi bir algı ortaya çıkmaktadır. Bu algı doğru değildir. Tablo incelendiğinde tüm bir bölgede ortalama fiyatın aynı seviyelerde olduğu görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan verilere göre illerde ve üretim merkezlerinde oluşan ortalama fındık fiyatları şöyle sıralandı:

Ordu: 180 TL

Giresun: 190 TL

Trabzon: 170 TL

Çarşamba: 175 TL

Terme: 180 TL

Sakarya: 170 TL

Düzce: 175 TL