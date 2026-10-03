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Fındık üreticisi Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yeniden eylem yaptı. Yaklaşık iki hafta önce traktörleriyle eylem yaparak düşük kalan fındık alım fiyatını protesto eden üretici bir kez daha sesini duyurmaya çalıştı.

Geçtiğimiz yıl kilo alım fiyatı 330 TL’ye kadar yükselen fındığın taban fiyatı bu yıl 250 TL olarak açıklansa da 140 TL’ye kadar indi. Alım fiyatında hakkaniyetli olmayan randıman oranının düşük verilmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Mazot, işçi, gübre fiyatları ikiye katlanırken fındık fiyatının geçen yıla göre yarı yarıya inmesi üreticinin canına tak etti.

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPILDI

Birgün'ün haberine göre, Kocaali Zafer Meydanı’nda yapılan açıklamada "Emek veriyoruz, üretiyoruz ancak ürünümüzü hak ettiği değerde satamıyoruz. İktidarın tarımda uyguladığı politikalarla bu yıl fındık üreticisini yüzde 60’ı zarar etti. Fındığımızı, pazardaki değerinin neredeyse yarısına satmak zorunda bırakılıyoruz. Oysa fındık bir ihraç ürünü.Üretmeye devam etmek ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından konuşan üretici Nedim Tetik, Tarım Bakanlığı’na seslenerek "Biz ölüyoruz, duyan var mı? FİSKOBİRLİK'in kulağını çekecek bir mekanizma neden yok? Toprak Mahsulleri Ofisi’ne soran var mı? Dilim dilim doğradınız; tabak içerisinde tüccara sunuyorsunuz farkında mısınız?" diye konuştu.