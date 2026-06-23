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Finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarıyla şekillenen 2026 yılı Haziran ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Haziran ayında ivme kaybederek, bir önceki aya göre 1,2 puan azalışla 152,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksteki bu düşüşün temel nedenleri arasında, son üç aylık dönemdeki iş durumunda yaşanan bozulmalar ve hizmetlere olan talepteki azalma gösterildi. Ancak, sektör temsilcilerinin gelecek üç aydaki hizmet talebine yönelik beklentilerinin olumlu yönde olması, endeksteki düşüşü bir miktar frenleyen ana unsur olarak öne çıktı.

İSTİHDAM BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer önemli başlık ise istihdam verileri oldu. Yöneticilerin değerlendirmelerine göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenlerin oranı bir miktar güçlense de, ufukta kara bulutlar görünüyor. Sektör temsilcilerinin gelecek üç aya ilişkin istihdam artışı beklentilerinde belirgin bir zayıflama yaşandığı raporlara yansıdı.

EN SERT DÜŞÜŞ SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARINDA

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" alt sektörleri incelendiğinde, güven endeksindeki gerilemenin tabana yayıldığı görüldü.

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) yüzde 11,9 puan azalış olurken, Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler yüzde 10,9 puan azalış ve Finansal Hizmet Faaliyetleri yüzde 0,1 puan azalış kaydetti.

Uzmanlar, özellikle sigorta ve emeklilik fonları kanadında yaşanan çift haneli sert düşüşün, sektördeki genel güven endeksini aşağı çeken en büyük faktörlerden biri olduğunun altını çiziyor. Gelecek çeyrekte toparlanma olup olmayacağı ise piyasaların yakın takibinde olacak.