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NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinin sezon finali yapmasının ardından, ekranlara veda etmeye hazırlanan Eşref Rüya uzun bir aranın ardından reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Finaline yalnızca bir hafta kalan dizi, izleyiciden gördüğü ilgiyle günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

Öte yandan ATV'nin gelecek hafta final yapacak olan dönem dizisi Kuruluş Orhan, sıralamada birkaç basamak gerilemesine rağmen reyting oranlarını artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

İşte 3 Haziran Çarşamba reyting sonuçlarının öne çıkan detayları...

3 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

3 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

3 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları: