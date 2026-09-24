Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası topluma Filistin halkına ilişkin çağrıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan dünyaya çağrı: “Yeni bir Nekbe'ye izin vermeyin” - Resim : 1

Abbas, halkının yeni bir Nekbe ile karşı karşıya kalmasına ve yeni katliamların yaşanmasına izin verilmemesini istedi. Filistin Devlet Başkanı ayrıca yerleşimci şiddetine karşı da harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

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“YENİ BİR NEKBE VE KATLİAMA İZİN VERİLMESİN”

Abbas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Halkımıza yönelik yeni bir Nekbe ve katliama izin verilmemesi, ayrıca yerleşimci şiddetine müsaade edilmemesi çağrısında bulunuyoruz.”