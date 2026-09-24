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Kaynak: AA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası topluma Filistin halkına ilişkin çağrıda bulundu.

Abbas, halkının yeni bir Nekbe ile karşı karşıya kalmasına ve yeni katliamların yaşanmasına izin verilmemesini istedi. Filistin Devlet Başkanı ayrıca yerleşimci şiddetine karşı da harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

“YENİ BİR NEKBE VE KATLİAMA İZİN VERİLMESİN”

Abbas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Halkımıza yönelik yeni bir Nekbe ve katliama izin verilmemesi, ayrıca yerleşimci şiddetine müsaade edilmemesi çağrısında bulunuyoruz.”