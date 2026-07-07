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Kaynak: AA

Philstar'ın aktardığına göre, Filipinler Savunma Bakanlığı, Çin'in Pasifik Okyanusu'nda nükleer enerjili bir denizaltıdan gerçekleştirdiği stratejik füze denemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, söz konusu denemenin Pekin yönetiminin bölgedeki yayılmacı tutumuna karşı çıkan ülkelere yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığını savunarak, bu adımın barışçıl bir yaklaşımı yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki tek taraflı egemenlik iddialarının uluslararası tahkim kararıyla hukuki geçerliliğinin bulunmadığı hatırlatıldı. Tahkim kararının 10. yıl dönümüne kısa süre kala gerçekleştirilen füze denemesinin "sorumsuz bir askeri güç gösterisi" olarak değerlendirildiği belirtilirken, Pekin yönetimine ortak deniz alanlarını baskı ve korkutma politikalarının aracı haline getirmemesi çağrısı yapıldı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) ise füze fırlatmasının Çin'in yıllık askeri eğitim programı kapsamında yapıldığını kabul etmekle birlikte, ülkenin gelişmiş stratejik nükleer kapasitesini sergilemesinin bölgedeki güvenlik kaygılarını artırdığına dikkat çekti.

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik anlaşmazlıklarının merkezinde yer alıyor.

Çin, 1947 yılında yayımladığı haritaya dayanarak Güney Çin Denizi'nin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Dünya ticareti açısından kritik öneme sahip deniz yolu olmasının yanı sıra zengin enerji ve doğal kaynak rezervleriyle öne çıkan bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da egemenlik talebinde bulunuyor.

Pekin'in ihtilaflı ada ve resiflerde askeri üsler kurması, savaş unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarını da bölgede aktif şekilde kullanması, hem kıyıdaş ülkelerin hem de ABD'nin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Öte yandan, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in başvurusu üzerine verdiği kararda Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik iddialarının uluslararası hukuk açısından geçerli olmadığına hükmetmişti.