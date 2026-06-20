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2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Filenin Sultanları, Ankara'da oynanan nefes kesen mücadelede Almanya karşısında ilk iki seti kaybetmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı.

İLK İKİ SET ALMANYA'NIN

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan milliler, ilk sette rakibine 25-18 kaybetti.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette de Almanlar 26-24'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI KARAR SETİNE TAŞIDI

Maçın kırılma noktası üçüncü sette yaşandı. Hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen ay-yıldızlılar, seti 25-19 kazanarak farkı bire indirdi.

Tribünlerin de desteğini arkasına alan Filenin Sultanları, dördüncü sette de üstün oyununu sürdürdü.

Hem savunmada hem hücumda etkili bir performans ortaya koyan milliler, seti 25-22 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

KARAR SETİNDE ZAFER GELDİ

Büyük heyecana sahne olan karar setinde de üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 15-13 mağlup etti.

TÜRKİYE 3-2 ALMANYA (SET SONUÇLARI)

1. Set: 18-25

2. Set: 24-26

3. Set: 25-19

4. Set: 25-22

5. Set: 15-13

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

Ankara etabında sırasıyla Belçika ve Fransa'yı set vermeden yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında galibiyetini sürdürdü.

Filenin Sultanları 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında ise Çin ile kozlarını paylaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.