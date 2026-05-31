Ay-yıldızlı ekip, organizasyonun ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Brasilia'da parkeye çıkacak. Başantrenör Daniele Santarelli'nin yönetimindeki milliler, ilk hafta müsabakalarında Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'a karşı mücadele verecek.
Türkiye'nin ilk hafta kadrosunda yer alan sporcular da belli oldu.
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz
Maç programı şöyle:
1. Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran Çarşamba
19.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
4 Haziran Perşembe
22.30 Türkiye - Hollanda
6 Haziran Cumartesi
21.30 İtalya - Türkiye
8 Haziran (Pazarı pazartesiye bağlayan gece)
00.00 Bulgaristan - Türkiye