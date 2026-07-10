A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta etabındaki ikinci karşılaşmasında, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından ABD ile kozlarını paylaştı. Asue Salonu'nda oynanan ve voleybolseverlere tam anlamıyla bir görsel şölen sunan dev müsabakada ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine başa baş bir oyunun ardından 3-2'lik skorla mağlup oldu. İki ekibin de podyum iddiasını korumak adına tüm kozlarını oynadığı maç, tie-break setindeki çekişmeyle nefes kesti.

SETLERDE BÜYÜK TAKTİK SAVAŞI YAŞANDI

Uluslararası hakemler Vladimir Simonovic ve Sumie Myoi'nin yönettiği zorlu karşılaşmaya her iki takım da çok agresif ve istekli bir oyunla başladı. Maçın ilk setinde file üstü hakimiyetini eline alan Filenin Sultanları, Vargas ve Hande'nin etkili hücumlarıyla seti 22-25 kazanarak öne geçti. İkinci sette toparlanan ve Rettke ile Skinner üzerinden sayılar bulan ABD, bu bölümü 25-23 üstün tamamlayarak durumu eşitledi. Üçüncü set ise adeta bir sinir harbine sahne oldu; uzatma sayılarında az hata yapan millilerimiz, seti 27-29 kazanarak yeniden öne geçmeyi bildi.

TIE-BREAK SETİNDE ABD ÜSTÜNLÜĞÜ

Dördüncü setten itibaren savunmadaki direncini artıran ve Thompson ile Eggleston'ın sayılarıyla farkı açan ABD, seti 25-18 kazanarak maçı en yüksek heyecan noktası olan final (tie-break) setine taşımayı başardı. Son sette yorgunluğun da etkisiyle hücum ritmini kaybe-den Filenin Sultanları, rakibinin blok organizasyonlarını aşmakta zorlanınca bu seti 15-8 kaybederek salondan mağlubiyetle ayrıldı. 135 dakika süren bu dev randevuda alınan yenilgiye rağmen millilerimizin mücadelesi takdir toplarken, gözler VNL üçüncü haftasında oynanacak bir sonraki kritik karşılaşmaya çevrildi.