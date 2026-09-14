A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Enel 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü karşılaşmasında Romanya ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan Filenin Efeleri, turnuvadaki üçüncü yenilgisini aldı.
ÜÇÜNCÜ SET YETMEDİ
Romanya karşılaşmanın ilk iki setini 25-19 ve 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Ay-yıldızlılar üçüncü sette reaksiyon göstererek 25-20'lik skorla durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan Romanya, seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-1 kazanmayı başardı.
MİLLİLER LETONYA İLE KADER MAÇINA ÇIKACAK
Grupta ilk 3 şansı kalmayan Filenin Efeleri son 16 turuna kalmak için gruptaki son maçını kazanmak zorunda.
D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 16 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de Letonya ile karşılaşacak.