A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. BT Arena'da oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette İsviçre zaman zaman üstünlüğü ele geçirse de Filenin Efeleri kritik bölümde hata yapmadı. Milliler, 25-23'lük skorla ilk seti hanesine yazdırdı.

Filenin Efeleri'nden İsviçre karşısında 3-0'lık net galibiyet - Resim : 1

İKİNCİ SETTE FARK AÇILDI

İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan Türkiye, oyunun kontrolünü eline aldı. Ay-yıldızlı ekip, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete de etkili başlayan milliler, 8-3'lük üstünlük yakaladı. İsviçre farkı bir ara 3 sayıya kadar indirse de Türkiye yeniden kontrolü ele geçirdi. Cafer Kirkit'in de etkili oyunuyla son bölümü üstün geçen milliler, seti 25-19, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

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TURNUVADAKİ İLK GALİBİYET

Türkiye böylece Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini elde ederken, İsviçre üçüncü karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki dördüncü maçında 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Setler: 25-23, 25-19, 25-19