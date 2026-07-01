Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Fildişi Sahili'nde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor. Hükümet, haziran ayından bu yana meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı.

EN FAZLA CAN KAYBI ATTECOUBE'DE

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Amadou Coulibaly, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının yaklaşık 20 kişiyle Abidjan'ın Attecoube ilçesinde yaşandığını belirtti.

Coulibaly, hayatını kaybedenlerin daha önce riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen ancak daha sonra yeniden aynı bölgelere yerleşen kişiler olduğunu ifade etti.

HALKA UYARI YAPILDI

Coulibaly, hükümetin riskli bölgeler için yaptığı tahliye çağrılarına uyan vatandaşlar arasında can kaybı yaşanmadığını vurgulayarak, halkı sel ve heyelan riski bulunan alanlardan uzak durmaya ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Geçen yıl aynı dönemde ülkede etkili olan şiddetli yağışlarda 18 kişi hayatını kaybetmiş, 79 ev sular altında kalmış ve 47 kamu altyapısı zarar görmüştü.