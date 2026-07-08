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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ırkçılık tartışmaları büyüyor. FIFA, Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan son 32 turu karşılaşmasında sosyal medya fenomeni IShowSpeed'in bir taraftar tarafından ırkçı hakaretlere maruz kaldığı iddiaları üzerine resmi soruşturma açıldığını duyurdu.

FIFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Dünya futbolunun yönetim organı, olayın 3 Temmuz'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda yaşandığını belirterek iddiaların kendilerine ulaşmasının ardından derhal inceleme başlatıldığını açıkladı.

FIFA açıklamasında, "FIFA Dünya Kupası birlik, çeşitlilik ve saygının kutlamasıdır. Dünyanın dört bir yanından insanları, kültürleri ve toplulukları bir araya getiren bu organizasyonda bu değerlere aykırı davranan kişilere oyunumuzda yer yoktur." ifadelerine yer verildi.

TRİBÜNDE GERGİNLİK YAŞANDI

Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan ve YouTube'da 57 milyon, TikTok'ta ise 53 milyon takipçiye sahip IShowSpeed, turnuva boyunca maçları canlı yayınlarla takip ediyordu.

21 yaşındaki fenomenin Yeşil Burun Adaları formasıyla tribünde bulunduğu sırada Arjantinli bir taraftarla tartıştığı görüntüler kendi YouTube kanalına da yansıdı. FIFA, olay sırasında ırkçı söylemlerde bulunulduğu iddialarını araştırıyor.

MBAPPE OLAYININ ARDINDAN YENİ KRİZ

IShowSpeed olayı, Dünya Kupası'nda son günlerde yaşanan ikinci büyük ırkçılık tartışması oldu.

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de Paraguay Senatosu üyesi Celeste Amarilla'nın kendisine yönelik ırkçı ifadelerine sert tepki göstermiş, Fransa Futbol Federasyonu ise söz konusu açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.