2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'in Mısır'ı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından futbol dünyasının efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'MESSI BİR CANAVARA DÖNÜŞTÜ'

Karşılaşmada takımını geri dönüşe taşıyan isimlerden biri olan Lionel Messi'nin performansını değerlendiren Ibrahimovic, Arjantinli yıldızın hala dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi.

İsveçli futbol efsanesi, "Messi, bir canavara dönüştü ve kimse onu yakalayamadı. Durmadan devam etti. Benim gördüğüm, görmeye alıştığımız ve hâlâ görmeye devam ettiğimiz Messi buydu. Unutmayın, bu Dünya Kupası'nı zaten kazanmıştı. Birçok kupa, Ballon d'Or... Her şeyi kazandı. Öz geçmişine baktığınızda kusursuz olduğunu görüyorsunuz ama o hala daha fazlasını istiyor." dedi.