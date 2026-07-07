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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı açıklamalar, uluslararası krize dönüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıldız futbolcuya destek verirken, Paraguay Devlet Başkanı'nın da yaşanan olay nedeniyle Fransa'ya mesaj gönderdiği açıklandı.

MACRON'DAN AÇIK DESTEK

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kylian Mbappe ve Fransa Milli Takımı'na yönelik ırkçı saldırıları kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Paraguay Devlet Başkanı'nın da Fransa Cumhurbaşkanı'na mektup göndererek söz konusu ifadeleri kınadığı ve Paraguay Dışişleri Bakanlığı'nın da benzer şekilde açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

MBAPPE: 'AŞAĞILIK BİR KADINSINIZ'

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla'ya sert sözlerle yüklendi.

Yıldız futbolcu, "Siz görevinize layık olmayan, aşağılık bir kadınsınız. Bilinçsizliğiniz ve açık ırkçılığınız nedeniyle tüm dünya, Paraguay Milli Takımı'nın bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu tarihi mücadeleyi unutup ülkenizi kötü temsil eden yetersiz bir siyasetçiyi konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

FFF YARGIYA TAŞIYOR

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) da olayın ardından hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Celeste Amarilla'nın sözlerinin "iğrenç, kabul edilemez ve suç teşkil eden ifadeler" olduğu belirtilerek savcılığa resmi başvuruda bulunulduğu açıklandı.

Fransa Milli Takımı yardımcı antrenörü Guy Stephan da senatörün açıklamalarını "yakışıksız, iğrenç ve skandal" sözleriyle değerlendirdi.

CELESTE AMARILLA MBAPPE HAKKINDA NE DEDİ?

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla, maç sonu kaleci Orlando Gil ile el sıkışmadığı için eleştirdiği Mbappe hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kaba saba adam yazmayı bile öğrenememiş. Anne sütü yerine hindistan cevizi emmiş, duyduğu en gelişmiş sesler de şempanzelerinki olmuş. Orlando Gill ona orta parmağını gösterseydi keşke. Ben bunu senatoda yapıyorum, hiçbir şey olmuyor!

Sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, kendini Fransız gibi göstererek sert görünmeye çalışan biri. Aşağılık kompleksi olan, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Maç boyunca gergindi, korkudan adeta donup kalmıştı; tıpkı tüm takımı gibi. Bir gol bile atamadılar, zar zor kazandılar...

Birçok kişinin Paraguay Milli Takımı'na yönelttiği tek eleştiri, maç bittikten sonra gidip ona açık bir tokat atmamış olmaları. Üstelik ben futbol hayranı bile değilim."