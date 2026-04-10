Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Infantino, FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Ilkhan Mammadov ile birlikte İstanbul Havalimanı’na ulaştı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından karşılandı.

Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Infantino, çocukların futbol sahalarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan FIFA Arena Projesi’ne büyük önem verdiklerini ifade etti.

Proje kapsamında Türkiye’de bugüne kadar özellikle depremden etkilenen bölgeler dahil olmak üzere 11 saha tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun katılımıyla Riva’daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu’nda saat 11.00’de 9. sahanın açılışı yapılacak. Bu saha, güneş enerjisi sistemi ve soyunma odalarıyla donatılan ilk FIFA Arena sahası olacak.

2025’te başlatılan proje kapsamında FIFA, 2031’e kadar 100 ülkede en az 1000 sahayı hizmete sunmayı planlıyor.

Türkiye’de ise ilk aşamada 60 sahanın tamamlanması hedefleniyor.