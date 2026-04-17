Turnuvada yer alacak 16 ekip, dünya sıralamasına göre dört farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, Çekya, Mali ve Macaristan ile birlikte dördüncü torbada yer aldı.

Birinci torbada Almanya, ABD, Fransa ve Avustralya bulunurken; ikinci torba Çin, Belçika, İspanya ve Nijerya’dan oluştu. Üçüncü torbada Japonya, Porto Riko, İtalya ve Güney Kore yer aldı. Dördüncü torbada ise Türkiye’nin yanı sıra Çekya, Mali ve Macaristan bulunuyor.

Kura çekimi 21 Nisan Salı günü TSİ 19.00’da Almanya’nın Berlin kentindeki Kraftwerk Berlin’de yapılacak. Organizasyon, 4-13 Eylül tarihleri arasında yine Berlin’de gerçekleştirilecek.

Kura sonrası ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun da onurlandırılacağı 2026 FIBA Şöhretler Müzesi töreni düzenlenecek.