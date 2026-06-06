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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında uzun süredir beklenen sonuçlar açıklanmaya başladı. Yapılan testlerde, aralarında Feyza Civelek’in de bulunduğu bazı isimlerin sonuçları kamuoyuna yansırken, Civelek’in testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda aynı dizide rol alan Doğukan Güngör’ün de benzer bir test sonucuyla gündeme gelmesi ve sonrasında projeden ayrılması büyük yankı uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından Civelek hakkında da benzer bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Öte yandan, dizide Nilay karakterine hayat veren ve aynı zamanda yapımcı senarist Melis Civelek’in kızı olan Feyza Civelek’in projedeki geleceğine dair yapım şirketi ve Show TV tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.