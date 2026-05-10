İstanbul merkezli 6 ilde 5 Mayıs günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ele geçirilen 1 milyon 140 bin liranın izini süren ekipler, çarpıcı bulgulara ulaştı. Üzerinde "zekat", "himmet" ve "kurban" yazılı notlar bulunan avro, dolar ve Türk Lirası cinsinden paraların; yurt dışından kripto para formülü ve geleneksel "havala" yöntemiyle ülkeye sokulduğu tespit edildi.

"HAYALET" EVLER VE GÜNCEL YAPILANMA

Örgütün üniversite öğrencileri arasında yeniden taban oluşturma çabası, takibe takılan 4 "hayalet" öğrenci eviyle deşifre oldu. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin çocukları arasından seçilen üniversitelilerin, "öğrenci evi" görünümündeki hücrelere yerleştirildiği belirlendi.

Örgütün dağılmasını önlemek ve aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla "izdivaç" adı verilen katalog evliliklerini sürdürdüğü, bu kapsamda yapılan yazışmaların dijital materyallerde ele geçirildiği öğrenildi.

Örgüt üyelerinin deşifre olmamak için dünya genelinde yaygın kullanılan "Viber" uygulaması üzerinden şifreli mesajlarla haberleştiği ortaya çıktı.

25 ŞÜPHELİDEN 19'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 5'i 'adli kontrol' şartıyla olmak üzere toplam 19 kişi serbest bırakıldı. Emniyet güçleri, çökertilen bu güncel yapılanmanın, yetiştirdikleri elemanları yeniden devlet kademelerine sızdırmayı hedeflediğini belirtti.

DİJİTAL İZLER VE YASAKLI YAYINLAR

Hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para ve takı ele geçirildi. İncelemeye alınan dijital verilerde, örgütün öğrenci evi abileri ve ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığı canlı tutmaya çalıştığına dair kanıtlar dosyaya eklendi.

İstanbul Emniyeti’nin örgütün finans ve personel temin mekanizmalarına yönelik incelemeleri derinleşerek devam ediyor.