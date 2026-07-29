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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin en tecrübeli savaş muhabirlerinden ve araştırmacı gazetecilerinden Vedat Yenerer, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir ay önce beyin tümörü teşhisi konulan ve İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören Yenerer'in vefatı, Türk basın dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Yenerer’in vefatının ardından, FETÖ’nün Ergenekon kumpası döneminde yaşadığı absürt mağduriyetler ve gazeteci-yazar Soner Yalçın’ın 2012 basımı Samizdat kitabında kaleme aldığı detaylar yeniden hatırlandı.

FETÖ'CÜLER HATIRALARI VE KOLESKİYON PARÇALARINI "SUÇ UNSURU" GÖSTERMİŞTİ

Ergenekon kumpas soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Vedat Yenerer'in evinde yapılan aramalarda, mesleki hatıraları ve koleksiyon parçaları dahi "suç unsuru" gibi gösterilmişti.

Soner Yalçın, Samizdat adlı eserinde Yenerer ile Star TV haber merkezinde 2,5 yıl birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, operasyon döneminde medyanın ve emniyetin yarattığı algı operasyonunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Savaş muhabiriydi. Silahlara düşkündü... Vedat Yenerer’in evinde 1873 yapımı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminden kalma Werndl marka bir tüfek ele geçirildi. Gazeteler, televizyonlar nasıl haber yaptı tahmin edemezsiniz: 'Uzun namlulu suikast silahı bulundu!'

Vedat Yenerer bu 'suikast silahını' 2000 yılında Kuzey Irak Erbil’de bir antikacıdan 75 dolara satın almıştı. Habertürk TV’de yaptığı programlarda defalarca gösterdi, dekor malzemesi olarak kullandı. Medya bunları bilmiyor olamazdı, ama polis ellerine hangi 'haber bültenini' verdiyse onu yazdılar: 'Uzun namlulu suikast silahı bulundu!', 'Evi cephane gibiydi!' Evde top mermileri bulunmuştu!

Aslında bulunan; Vedat Yenerer’in savaş meydanlarından topladığı boş geri tepmesiz top (GTT) kovanlarıydı. Bunları da evinde, televizyon programında vazo, dekor olarak kullanmıştı. Gazeteci Yenerer bu gerçeği anlatana kadar bir yılı aşkın süre Silivri Cezaevi’nde kaldı. Bu kadar basit işte...

İyi ki oğlum çakıyı kaybetmişti!"

MESLEK HAYATI SICAK ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE GEÇTİ

Savaş muhabirliği kariyeri boyunca dünyanın en tehlikeli sıcak çatışma bölgelerinde görev yapan Vedat Yenerer, Güneş, Star TV, Kanal D ve Habertürk gibi önde gelen medya kuruluşlarında önemli haberlere imza attı. Haber araştırma birimlerinde yöneticilik de yapan Yenerer, kaleme aldığı kitaplar ve sunduğu haber programlarıyla dönemin en dikkat çeken gazetecileri arasında yer alıyordu.

Gerek meslek hayatındaki cesur haberleri gerekse Ergenekon kumpası sürecinde dik duruşuyla bilinen Yenerer, son yıllarda siyasi ve toplumsal konulardaki açıklamalarıyla da gündemde kalmaya devam etmişti.