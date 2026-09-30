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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatları doğrultusunda, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitim ve tatbikatla, huzurevi personelinin yangınlara karşı farkındalığının artırılması ve yangınlara etkin şekilde müdahale edebilme kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Gerçekleştirilen eğitimde personele, yangın anında yapılması gerekenler, yangın sırasında izlenecek tahliye süreçleri ve bina içerisinde güvenli tahliyenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı konusunda uygulamalı bilgiler verildi. Personelin bir yangın durumunda doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Yetkililer, özellikle huzurevleri gibi özel bakım ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin bulunduğu kurumlarda yangın güvenliği konusunda farkındalığın büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür eğitim ve tatbikatların risklere karşı hazırlıklı olunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ilgili kurumların iş birliğinde yangın güvenliğine yönelik eğitim ve tatbikatların sürdürüleceği bildirildi.