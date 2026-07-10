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Kaynak: İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi deniz sınırları içerisinde seyir halinde olan bir gezi teknesi ile bir özel tekneden acil yardım çağrısı yapıldı. Gezi teknesindeki bir yolcunun aniden rahatsızlanması, özel teknedeki bir başka vatandaşın ise yaralanması üzerine durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbarın alınmasının ardından, bölgede görevde olan Sahil Güvenlik botları süratle belirtilen koordinatlara sevk edildi. Ekipler, kazazedeleri güvenli bir şekilde botlara alarak karaya doğru yola çıktı. Sahil Güvenlik unsurlarınca kıyıya getirilen iki kişi, limanda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi. Yaralı ve rahatsızlanan vatandaşlar, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.