Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da bulunan Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi'nde her cuma namazı sonrasında saygı nöbeti gerçekleştiriliyor.

Ferman okundu, sancak açıldı: Sultanlar Türbesi’nde nöbet değişimi - Resim : 1
Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'daki 800 yıllık tarihi Alaaddin Camisi'nin avlusunda, 2020 yılından beri cuma günleri "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" gerçekleştiriliyor.

Ferman okundu, sancak açıldı: Sultanlar Türbesi’nde nöbet değişimi - Resim : 2

Her hafta cuma namazından sonra jandarma personeli tarafından dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatı ile nöbet değişimi yapılıyor.

Ferman okundu, sancak açıldı: Sultanlar Türbesi’nde nöbet değişimi - Resim : 3

Nöbet değişiminin ardından ferman okunarak sancak açılıyor. Vatandaşlar ise nöbet değişiminde bulunan askerleri yoğun ilgi ile izliyor.

Ferman okundu, sancak açıldı: Sultanlar Türbesi’nde nöbet değişimi - Resim : 4

Nöbet değişiminin ardından ferman okunarak sancak açılıyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından nöbet değişimi tamamlanıyor.

Ferman okundu, sancak açıldı: Sultanlar Türbesi’nde nöbet değişimi - Resim : 5
Töreni izleyen vatandaşlar da geçmişi tanımak ve hatırlamak için bu uygulamaların devam etmesini diledi.

Ferman okundu, sancak açıldı: Sultanlar Türbesi’nde nöbet değişimi - Resim : 6