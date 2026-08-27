UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor Macar ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor.

İlk maçı Trabzon'da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer Budapeşte'de Avrupa Ligi bileti için mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıktı.

Groupama Arena'da TSİ 21:30'da başlayan kritik karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetiyor.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Cadu, Raemaekers, Gomez, Nagy, O’Dowda, Corbu, Nagy, Zachariassen, Yusuf, Joseph

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkacar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Saviolo, Muçi, Salah, Onuachu

FERENCVAROS 1-0 TRABZONSPOR (2-0) CANLI ANLATIM

1' Rade Obrenovic'in ilk düdüğüyle Ferencvaros-Trabzonspor maçı başladı.

MALINOVSKYI KIRMIZI KART GÖRDÜ: TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

13' Malinovskyi'nin rakibine yaptığı müdahale sonrasında Obrenovic direkt olarak kırmızı kartına başvurdu. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı.

FERENCVAROS GOLÜ BULDU

19' Callum O'Dowda'nın kafa golüyle Ferencvaros öne geçti.

İKİNCİ KEZ TOP AĞLARLA BULUŞTU, OFSAYT KARARI GELDİ

38' Zachariassen'in pasında ceza sahası içinde topu ağlara gönderen Cadu'nu golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

İLK YARI SONUCU: FERENCVAROS 1-0 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA 3 HAMLEYLE BAŞLADI

46' Trabzonspor'da Aral Şimşir, Bouchouari ve Pina oyuna dahil olurken Onuachu, Muçi ve Mustafa kenara geldi.

FERENCVAROS BAMIDELE YUSUF İLE TEHLİKELİ GELDİ

51' Ceza sahası içerisine giren Bamidele Yusuf'un sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

CORBU FARKI İKİYE ÇIKARDI

54' Trabzonspor çıkarken topu kaptırdı. Corbu'nun şutunda top ağlara gitti. Ferencvaros farkı ikiye çıkardı.

PENALTI, KIRMIZI KART VE GOL

58' Cabral'ın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Cabral ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılırken Bamidele Yusuf penaltıdan skoru 3-0'a getirdi. Trabzonspor sahada 9 kişi kaldı.