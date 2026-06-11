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Kaynak: AA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki turizm hareketliliğini artırmak amacıyla, 6-10 Haziran tarihleri arasında "Şimdi Marmaris Zamanı" adı altında özel bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçenin eşsiz koylarını, doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini ve zengin gastronomisini dijital mecralarda geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen organizasyon, BONO Good Times ve NOSSA'nın katkılarıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen tanınmış sosyal medya fenomenleri Marmaris'te buluştu.

Program süresince ilçenin popüler turistik noktalarını ziyaret eden içerik üreticileri, takipçileri için özel fotoğraf ve videolar hazırladı. Organizasyonda yer alan Berrak Tangülü, Deniz Pehlivan, Feyzi Sipahi, Halil Sopaoğlu, Hasan Uğun, Kaan Terzioğlu, Murat Çınar Pala, Mücahit Muğlu, Naim Aydar, Selanur Terzioğlu ve Sezer Yılmaz, Marmaris'in doğasını ve yöresel mutfağını yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

İçerik üreticileri, sosyal medya platformlarında "#ŞimdiMarmarisZamanı" etiketini kullanarak yaptıkları paylaşımlarla ilçenin turizm potansiyelini ve zenginliklerini ön plana çıkardı.