Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri olan Serhou Guirassy hakkında Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

Alman ekibinin sportif direktörü Lars Ricken, Gineli golcüye ilişkin çıkan transfer iddialarını değerlendirdi.

'TEKLİF ALMADIK'

Ricken, Guirassy için şu ana kadar herhangi bir resmi teklif almadıklarını belirterek, oyuncuyu bırakma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Borussia Dortmundlu yönetici, “Serhou Guirassy için herhangi bir teklif almadık. Onu bırakmaya da niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı.” ifadelerini kullandı.

'SATMAK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK'

Kulübün spor direktörü Ole Book da yıldız forvetin takım için önemine vurgu yaptı.

Book, “Golleriyle takım için çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de hedefimiz. Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu değerlendireceğiz.” dedi.

TRANSFERE KAPIYI TAMAMEN KAPATMADILAR

Alman basınında yer alan haberlere göre; Dortmund yönetimi, 40 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır.

Öte yandan Guirassy'nin sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu ancak bu maddenin yalnızca belirli liglerden gelecek teklifler için geçerli olduğu belirtildi.

SEZONA DAMGA VURDU

30 yaşındaki Gineli golcü, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maça çıktı.

Guirassy bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 6 asist yaparak takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri oldu.