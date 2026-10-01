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Fenerbahçe'nin gündemindeki 3 dönemlik transfer yasağı konusunda beklenen gelişme yaşandı.

FIFA GEÇİCİ CEZA VERMİŞTİ

FIFA, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin ödeme süreci nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulamıştı.

Fenerbahçe de daha önce yaptığı resmi açıklamada yaptırımın geçici olduğunu ve gerekli ödemenin ardından kaldırılacağını duyurmuştu.

EN-NESYRI İÇİN ÖDEME YAPILDI

Sarı-lacivertlilerin, En-Nesyri'nin transferinden kaynaklanan 2,9 milyon Euro'luk ödemeyi gerçekleştirerek gerekli belgeleri FIFA'ya ilettiği belirtildi.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU: 3 DÖNEMLİK TRANSFER YASAĞI KALDIRILDI

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı ve kulübe konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sarı lacivertli kulüp de "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır." açıklamasıyla kararı resmen duyurdu