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Galatasaray'da savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalar sürerken gündemin ilk sıralarına Yusuf Akçiçek yerleşti.

Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen milli stoperin transferinde sona yaklaştığı ileri sürüldü.

Transfer iddialarını güçlendiren gelişme ise Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmada yaşandı. Yusuf Akçiçek'in ailesinin mücadeleyi RAMS Park'tan takip ettiği öğrenildi.

GALATASARAY İKİ TARAFLA DA ANLAŞTI

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Yusuf Akçiçek'in bonservisi konusunda Al Hilal ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcuyla da kişisel şartlarda el sıkıştığı iddia edildi.

Transferin resmiyet kazanmasının önünde ise Al Hilal'in yapacağı hamle bulunuyor. Suudi Arabistan temsilcisinin Yusuf'un bölgesine bir stoper takviyesi gerçekleştirmesinin ardından transferin önündeki son engelin de kalkması bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE 22 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yusuf Akçiçek, daha sonra Fenerbahçe altyapısına geçmiş ve sarı-lacivertli takımda A takıma kadar yükselmişti.

Genç savunmacı geçtiğimiz yıl 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan temsilcisinde 24 karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, 1 gol kaydetti.

Al Hilal ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in transferin tamamlanması halinde futbola başladığı Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.