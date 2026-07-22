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Yeni sezon öncesi kadrosunu Mason Greenwood ile güçlendiren Fenerbahçe'nin transfer başarısını gözler önüne serecek yeni bir iddia ortaya atıldı.

BARCELONA DA GREENWOOD'U TRANSFER LİSTESİNE ALMIŞTI

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; La Liga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Barcelona da Mason Greenwood'u transfer listesine almıştı.

HANSI FLICK İLE DECO'NUN TERCİHLERİ GORDON VE ADEYEMI OLDU

Katalan kulübünün İngiliz yıldızı düşük maliyeti ve yüksek potansiyeli nedeniyle transfer gündemine aldığı belirtilirken yapılan değerlendirmelerin sonunda Teknik Direktör Hansi Flick ile Sportif Direktör Deco'nun Newcastle United'dan Anthony Gordon ve Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi tercihlerinde karar kıldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE MUTLU SONA ULAŞTI

Sonuç olarak; İtalya'dan AS Roma, Suudi Arabistan'dan Al Ahli ve İspanya'da Atletico Madrid ile girdiği transfer yarışında Fenerbahçe, Marsilya ile 39 milyon Euro'luk tarihi bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vararak Greenwood'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.

MARSİLYA FORMASIYLA 45 MAÇTA 37 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 26 gol, 11 asistle oynayarak toplam 37 gole doğrudan katkı sağlayan Greenwood'un Fenerbahçe'de göstereceği performans şimdiden büyük merak konusu oldu.