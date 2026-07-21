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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikik golüyle 1-0 mağlup etti.

İKİ YENİ TRANSFER SAHNEYE ÇIKTI

Chobani Stadyumu'nda dolu tribünler önünde yeni sezonun ilk resmi maçında sarı lacivertli ekibin yeni transferleri de sahneye çıktı.

AKE SAVUNMADA GÜVEN VERDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hollandalı stoper Nathan Ake mücadele boyunca savunmadaki hatasız oyunuyla geçir not alırken taraftarın en çok beklediği isim Mason Greenwood ise oyuna son bölümde dahil oldu.

GREENWOOD KISITLI SÜREDE GOLLE BURUN BURUNA GELDİ

İngiliz yıldız buna rağmen kısıtlı sürede 85'inci dakikada ceza sahası içerisinde gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla golle burun buruna geldi.

GELECEK ADINA OLUMLU SİNYALLER VERDİLER

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği iki yeni oyuncu da sezonun ilk resmi maçında gelecek adına olumlu sinyaller verdi.