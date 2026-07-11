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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu yeniden gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre; Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in menajeri, oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Sarı-lacivertli yönetim de bu ihtimali göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladı.

EDERSON'A AVRUPA'DAN TALİPLER VAR

Ederson'a başta Juventus olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli file bekçisinin geleceğinin transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi ise olası bir ayrılığa karşı kaleci listesindeki adaylarla temaslarını sürdürüyor.

BOUNOU LİSTENİN BAŞINDA

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin Al-Hilal ve Fas Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Yassine Bounou olduğu öne sürüldü.

Transfer iddialarını güçlendiren detaylardan biri de Bounou'nun sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe başlaması oldu.

PENALTI UZMANI

Al-Hilal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki kaleci, hava toplarındaki hakimiyeti, güçlü refleksleri ve penaltılardaki kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Bounou, turnuvadaki performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Çeyrek Final'de Fransa'ya elenen Fas'ta Mbappe'nin penaltısını kurtaran Bounou, Dünya Kupası kariyeri boyunca kalesinde toplam 9 penaltı atışıyla karşı karşıya kalan başarılı kaleci, bu atışların sadece 2'sinde kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe'nin Ederson'un geleceğine göre kaleci transferi konusunda resmi adımlarını atması bekleniyor.