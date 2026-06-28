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Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde anılan Robert Lewandowski, MLS ekibi Chicago Fire ile anlaştı.

CHICAGO'YA YAPTIĞI ZİYARETİN ARDINDAN TRANSFERE İKNA OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Lewandowski iki hafta önce Chicago'ya giderek hem kulüp tesislerini hem de şehri gezdi. Bu ziyaretinin ardından kararını veren Lewandowski Chicago Fire'ın teklifini kabul etti.

Önümüzdeki haftalarda resmi sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte transferin açıklanmasının beklenildiği kaydedildi.

LEWANDOWSKI KARİYERİNE MLS'TE DEVAM EDECEK

Avrupa futbolunun son dönemdeki en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen 37 yaşındaki yıldız oyuncu yeni sezonda MLS'te forma giyecek.