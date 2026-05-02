Yeni sezon kadro yapılanmasına erken başlayan Beşiktaş’ta transfer gündemi giderek hız kazanıyor. Gazeteci Ertan Süzgün’ün paylaştığı bilgilere göre siyah-beyazlı yönetim, ezeli rakibi Fenerbahçe’de oynayan milli futbolcu İsmail Yüksek ve kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor.

SERGEN YALÇIN’DAN İSMAİL YÜKSEK HAMLESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Fenerbahçe’nin orta sahasında görev yapan İsmail Yüksek’i kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Oyuncunun mücadele gücünü ve oyun disiplinini beğenen deneyimli teknik adamın, transferin sonuçlandırılması yönünde talepte bulunduğu öne sürülüyor. Bu gelişmenin hayata geçmesi durumunda, iki kulüp arasında dikkat çeken bir transfer süreci yaşanabilir.

KANATTA HEDEF OĞUZ AYDIN

Beşiktaş’ın transfer planları yalnızca orta sahayla sınırlı kalmıyor. Ertan Süzgün’ün aktardığına göre siyah-beyazlılar, Oğuz Aydın’ı da listesine ekledi. Genç futbolcunun performansı yakından izlenirken, yaz transfer döneminde resmi görüşmelerin artması bekleniyor. Yönetim, bu hamlelerle hem kadro derinliğini artırmayı hem de yerli oyuncu avantajını korumayı amaçlıyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ YOĞUN GEÇECEK

Transfer iddiaları Beşiktaş camiasında heyecan oluşturdu. Sergen Yalçın’ın sürece yön veren isimlerden biri olması, gelecek sezonun kadro planlamasına dair önemli sinyaller veriyor. İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın için kulüpler arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanması bekleniyor.