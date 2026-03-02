

Fenerbahçe forması giyen Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo dün sakatlanmıştı. Eşi Marlene Alvarenga ise bugün Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir minibüs kazası geçirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Alvarenga’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde oldu. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga’nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.



Çevredekilerin ihbarıyla birlikte kaza mahalline hızla polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Emniyet güçleri otoyol üzerinde çevre güvenliğini sağlarken; sağlık ekipleri, Marlene Alvarenga'ya ve minibüs şoförüne olay yerinde ilk müdahale yapılarak en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.