Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de bugün yapılan antrenmanda sakatlanan Vedat Muriqi'nin sağlık durumu belli oldu.
VEDAT MURIQI'NİN SAĞ ALT ARKA ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Sarı lacivertli kulüptan Muriqi'nin sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, Kosovalı golcünün sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimizde sürdüren Futbol Takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi’nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.