Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'un ardından yönetim kurulunda değişikliğe gidildi.
Sarı-lacivertli kulüp, 23 Temmuz 2026 tarihinde yapılan genel kurul sonrasında yeni yönetim kurulunu kamuoyuyla paylaştı.
MAHMUT USLU FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardır Fenerbahçe'ye farklı görevlerde hizmet eden Mahmut Uslu'nun, genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yer almamayı tercih ettiği belirtildi.
Açıklamada, Mahmut Uslu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine ise devam edeceği ifade edildi.
YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ AÇIKLANDI
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Aziz Yıldırım (Yönetim Kurulu Başkanı)
Barış Göktürk (Başkan Yardımcısı)
Nihat Özbağı
Cihan Kamer
Tanju Kaya
Mehmet Selim Kosif
Özgür Peker
Mustafa Çağlar
Fatih Öztürk
Feridun Geçgel
Batuhan Özdemir
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
BAĞIMSIZ ÜYELER İÇİN RESMİ ONAY BEKLENİYOR
Kulüp açıklamasında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise resmi makamların onay sürecinin tamamlanmasının ardından tescil edilerek kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.