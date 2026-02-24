Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Ederson, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Anderson Talisca’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."