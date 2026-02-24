Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorusu yanıt ararken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan hesapları değiştirecek bir uyarı geldi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun kötü haberi verdi: Herkes aynı parayı almayacak
Birçok vatandaş ikramiyenin herkese eşit miktarda yatacağını düşünse de durum pek öyle değil. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ödeme sistemindeki "hisse" kuralına dikkat çekerek, milyonlarca dul ve yetimin tam rakamı alamayacağının altını çizdi.Derleyen: Süleyman Çay
Hükümetin masasındaki rakamı 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arası olarak işaret eden Erdursun, asıl önemli detayın "ödeme miktarı" değil, "hak sahipliği" olduğunu vurguladı.
Birçok vatandaş ikramiyenin herkese eşit miktarda yatacağını düşünse de durum pek öyle değil. Erdursun, ödeme sistemindeki "hisse" kuralına dikkat çekerek, milyonlarca dul ve yetimin tam rakamı alamayacağını açıkladı.
Özgür Erdursun yaptığı açıklamada, ikramiye bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren o kritik ayrımı şu sözlerle ifade etti:
"Emeklilere bayram ikramiyesi tam verilecek ancak dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıtılacak. Yani 5 bin TL’lik bir rakam belirlense dahi, bu tutar dosyadaki paya göre bölünecek. Tam rakam olarak bir ödeme beklemek yanıltıcı olabilir."
Kim, Ne Kadar Alacak? İşte O Liste:
Peki, Erdursun'un 5 bin TL ile 5 bin 500 TL senaryosuna göre kimin cebine ne kadar girecek? İşte hisse oranına göre tablo;
Emekli (Tam Hak): 5.000 TL - 5.500 TL
Dul/Yetim (%75 Hisse): 3.750 TL - 4.125 TL
Dul/Yetim (%50 Hisse): 2.500 TL - 2.750 TL
Dul/Yetim (%25 Hisse): 1.250 TL - 1.375 TL