SGK uzmanı Özgür Erdursun kötü haberi verdi: Herkes aynı parayı almayacak

Özgür Erdursun yaptığı açıklamada, ikramiye bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren o kritik ayrımı şu sözlerle ifade etti:

"Emeklilere bayram ikramiyesi tam verilecek ancak dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıtılacak. Yani 5 bin TL’lik bir rakam belirlense dahi, bu tutar dosyadaki paya göre bölünecek. Tam rakam olarak bir ödeme beklemek yanıltıcı olabilir."