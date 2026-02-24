Küresel gelişmelerle birlikte gram altın tarihi seviyelere yaklaşırken, gayrimenkul piyasasında altın bazlı fiyat dengesi dikkat çekici biçimde değişti. Son veriler, konutun altın karşısında görece ucuzladığını ortaya koydu.
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi
Gram altındaki sert yükseliş, konut fiyatlarını altın bazında geriletti. Güncel verilere göre Türkiye’de bazı şehirlerde metrekare fiyatı 3 gram altının altına düşerken, yatırım hesapları yeniden değişti.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
METREKARE HESABI GERİLEDİ
2023 yılında Türkiye genelinde 1 metrekare konut almak için ortalama 11,72 gram altın gerekirken, bu oran güncel hesaplamalara göre yaklaşık 5,17 grama kadar geriledi.
ALTIN YÜKSELİNCE DENGE DEĞİŞTİ
Uzmanlara göre altın fiyatındaki hızlı artış, konut fiyatlarının altın bazında düşmüş görünmesine neden oldu. Bu durum yatırımcı açısından yeni fırsat tartışmalarını gündeme taşıdı.
EN UCUZ İL KİLİS
Altın bazında yapılan hesaplamalarda Kilis, metrekare başına yaklaşık 2,34 gram altın seviyesiyle listenin en düşük fiyatlı ili olarak öne çıktı.
DİĞER DÜŞÜK FİYATLI İLLER
Kilis’i; Hakkâri (2,76 gram)
Osmaniye (2,79 gram)
Malatya (2,79 gram)
Kayseri (2,94 gram)
izledi.
3 GRAMIN ALTINA DÜŞEN ŞEHİRLER
Verilere göre Türkiye genelinde toplam 8 şehirde metrekare fiyatının altın karşılığı 3 gram sınırının altına indiği belirtildi.
İSTANBUL’DA DURUM
İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı yaklaşık 59 bin lira seviyesinde hesaplanırken, bu rakam altın bazında yaklaşık 8,16 grama karşılık geliyor.
ANKARA VE İZMİR
Ankara’da ortalama metrekare yaklaşık 4,8 gram altın seviyesinde bulunurken, İzmir’de bu oran yaklaşık 6,36 gram olarak hesaplandı.
YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR
Uzmanlara göre altın bazlı konut hesaplarının değişmesi, özellikle birikimini altın olarak tutan yatırımcılar için satın alma gücünün göreceli olarak arttığını gösteriyor.
