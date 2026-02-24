Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi

Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi

Gram altındaki sert yükseliş, konut fiyatlarını altın bazında geriletti. Güncel verilere göre Türkiye’de bazı şehirlerde metrekare fiyatı 3 gram altının altına düşerken, yatırım hesapları yeniden değişti.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 1

Küresel gelişmelerle birlikte gram altın tarihi seviyelere yaklaşırken, gayrimenkul piyasasında altın bazlı fiyat dengesi dikkat çekici biçimde değişti. Son veriler, konutun altın karşısında görece ucuzladığını ortaya koydu.

1 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 2

METREKARE HESABI GERİLEDİ
2023 yılında Türkiye genelinde 1 metrekare konut almak için ortalama 11,72 gram altın gerekirken, bu oran güncel hesaplamalara göre yaklaşık 5,17 grama kadar geriledi.

2 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 3

ALTIN YÜKSELİNCE DENGE DEĞİŞTİ
Uzmanlara göre altın fiyatındaki hızlı artış, konut fiyatlarının altın bazında düşmüş görünmesine neden oldu. Bu durum yatırımcı açısından yeni fırsat tartışmalarını gündeme taşıdı.

3 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 4

EN UCUZ İL KİLİS
Altın bazında yapılan hesaplamalarda Kilis, metrekare başına yaklaşık 2,34 gram altın seviyesiyle listenin en düşük fiyatlı ili olarak öne çıktı.

4 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 5

DİĞER DÜŞÜK FİYATLI İLLER
Kilis’i; Hakkâri (2,76 gram)
Osmaniye (2,79 gram)
Malatya (2,79 gram)
Kayseri (2,94 gram)
izledi.

5 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 6

3 GRAMIN ALTINA DÜŞEN ŞEHİRLER
Verilere göre Türkiye genelinde toplam 8 şehirde metrekare fiyatının altın karşılığı 3 gram sınırının altına indiği belirtildi.

6 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 7

İSTANBUL’DA DURUM
İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı yaklaşık 59 bin lira seviyesinde hesaplanırken, bu rakam altın bazında yaklaşık 8,16 grama karşılık geliyor.

7 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 8

ANKARA VE İZMİR
Ankara’da ortalama metrekare yaklaşık 4,8 gram altın seviyesinde bulunurken, İzmir’de bu oran yaklaşık 6,36 gram olarak hesaplandı.

8 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 9

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR
Uzmanlara göre altın bazlı konut hesaplarının değişmesi, özellikle birikimini altın olarak tutan yatırımcılar için satın alma gücünün göreceli olarak arttığını gösteriyor.

9 10
Altın yükseldi, konut hesabı değişti: Bazı illerde metrekare 3 gramın altına indi - Resim: 10

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR
Uzmanlara göre altın bazlı konut hesaplarının değişmesi, özellikle birikimini altın olarak tutan yatırımcılar için satın alma gücünün göreceli olarak arttığını gösteriyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro