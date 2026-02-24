Annesinin kucağında dili dışarıda, tombik yanaklı bu minik kim? Bugün Oscarlı Dünyanın en çok kazanan Hollywood starı

Çocukluğunun bir bölümünü dedesi ve annesi ile Almanya'da geçirdi. Almanca ve İtalyanca biliyordu.11 yaşında oyuncu olmak isteyen DiCaprio bir temsilciyle görüşmeye başladı. Temsilci ismini daha Amerikan tarzı bir isim olan Lenny Williams olarak değiştirmesini istedi. DiCaprio bunu kabul etmedi ve 13 yaşında kendisini ismiyle kabul eden başka bir temsilciyle çalışmaya başladı.