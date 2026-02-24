Kimileri ilk bakışta görür görmez tanıyor, kimileri ise kestiremiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Annesinin kucağında dili dışarıda, tombik yanaklı bu minik kim? Bugün Oscarlı Dünyanın en çok kazanan Hollywood starı
Birçok sektörden adını sık sık duyuran ünlü isimler kimi zaman sosyal medya hesaplarından nostalji fotoğrafları paylaşıyor. Bakalım şimdilerde 7'den 70'e herkesin sevdiği Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!Taner Yener
Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor.
Bu isimlerden biri de şimdi 51 yaşında olan Oscar ödüllü dünyaca ünlü çok ünlü bir oyuncu, Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız...
Bu sevimli bebek, annesinin kucağında poz veren Leonardo DiCaprio… 1975-1976 civarında çekilen bu ikonik fotoğraflarda (genellikle annesi Irmelin Indenbirken ile birlikte, bazen babası George DiCaprio da dahil), o zamanlar 1-2 yaşlarındaki minik Leo'nun sarı saçlı, mavi gözlü tatlı hali bugün hâlâ viral oluyor.
Kim bilebilirdi ki bu çocuk, yıllar sonra Diriliş filmiyle Oscar kazanan, Titanik'ten Inception'a kadar efsane rollere imza atan dünyaca ünlü bir aktör olacaktı? Fotoğraftaki bu erkek çocuğunun Leonardo DiCaprio olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
LEONARDO DİCAPRİO KİMDİR?
Leonardo Wilhelm DiCaprio (/diˈkæprioʊ, dɪ-/, İtalyanca telaffuz: [diˈkaːprjo]; d. 11 Kasım 1974), Amerikalı oyuncu ve film yapımcısıydı. Biyografik ve dönem filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan DiCaprio, bir Akademi Ödülü, bir Britanya Akademisi Sinema Ödülü ve üç Altın Küre Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi oldu.
2019 itibarıyla filmleri dünya çapında 7,2 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve dünyanın en çok kazanan aktörlerinin yıllık sıralamasında sekiz kez yer aldı. Los Angeles'ta doğan DiCaprio, kariyerine 1980'lerin sonunda televizyon reklamlarında oynayarak başladı.
1990'ların başında Parenthood gibi çeşitli televizyon dizilerinde tekrar eden roller aldı ve ilk büyük film rolünü Bu Çocuğun Hayatı (1993) filminde yazar Tobias Wolff olarak oynadı. Gilbert'in Hayalleri (1993) filminde gelişimsel engelli bir çocuğu canlandırdığı performansıyla eleştirmenlerin beğenisini kazandı ve ilk Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü adaylıklarını elde etti. DiCaprio, Romeo + Juliet (1996) ve Titanik (1997) filmleriyle uluslararası üne kavuştu.
Son filmin o dönemde dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmasının ardından birkaç yıl boyunca iş yükünü azalttı. Romantik kahraman imajından kurtulmak isteyen DiCaprio, 2002 yapımı suç dramaları Sıkıysa Yakala ve New York Çeteleri de dâhil olmak üzere başka türlerde roller aradı; sonuncusu yönetmen Martin Scorsese ile birçok başarılı iş birliğinin ilki oldu.
DiCaprio, biyografik film Göklerin Hakimi (2004), politik gerilim Kanlı Elmas (2006), suç draması Köstebek (2006) ve romantik dram Hayallerin Peşinde (2008) filmlerindeki performanslarıyla beğeni toplamaya devam etti. Daha sonra çevre belgeselleri çekti ve aksiyon gerilim filmi Başlangıç (2010), western filmi Zincirsiz (2012), biyografik film Para Avcısı (2013) ve hayatta kalma draması Diriliş (2015) filmlerinde oynadı ve sonuncusuyla En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı.
Daha sonra komedi-drama filmi Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019), Don't Look Up (2021) ve suç draması Dolunay Katilleri (2023) gibi birçok yüksek profilli yönetmenin başarılı projelerinde rol aldı.2020'lerin ortalarında DiCaprio, Paul Thomas Anderson'ın yönettiği One Battle After Another (2025) filminde başrol oynadı. Bu film, eleştirmenlerden büyük övgü aldı, BAFTA Ödülleri'nde birden fazla ödül kazandı (en iyi film, yönetmen, senaryo gibi) ve DiCaprio'nun performansıyla Altın Küre ve BAFTA adaylıkları getirdi; ancak bazı törenlerde ödülü kaçırdı.
Film, gişede de başarılı oldu ve DiCaprio'nun kariyerindeki önemli bir yapım olarak öne çıktı. DiCaprio, Martin Scorsese ile olan iş birliğini sürdürdü; Dolunay Katilleri'nden sonra Roosevelt (Theodore Roosevelt biyografisi) gibi projeler geliştirme aşamasındaydı, ancak 2026 itibarıyla bazı yeni filmler (örneğin What Happens at Night) çekim hazırlıklarına geçmişti.
DiCaprio, bazı filmlerini ve Greensburg (2008-2010) adlı belgesel dizisini yapan bir yapım şirketi olan Appian Way Productions'ın ve çevre bilincini geliştirmeye adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Leonardo DiCaprio Vakfı'nın kurucusu oldu.
Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olan DiCaprio, düzenli olarak hayır işlerini destekledi. Sanata katkılarından dolayı 2005 yılında Sanat ve Edebiyat Nişanı Komutanı seçildi ve 2016 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi arasında yer aldı. DiCaprio, Empire tarafından 2022 yılında yapılan bir okur anketinde tüm zamanların en iyi 50 aktöründen biri seçildi.
HAYATININ İLK DÖNEMİ
Leonardo Wilhelm DiCaprio 11 Kasım 1974'te Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Yasal bir sekreter olan Irmelin ve çizgi roman sanatçısı ve yapımcısı / dağıtımcısı olan George DiCaprio'nun tek çocuğuydu. DiCaprio'nun babası İtalyan (Napoli) ve Alman (Bavyera) kökenliydi. Anne tarafından dedesi Wilhelm Indenbirken Alman'dı. Anneannesi Helene Indenbirken (d. Yelena Smirnova 1915-2008) Rusya doğumlu bir Alman vatandaşıydı.
DiCaprio, Rusya'daki bir röportajda kendisine "yarı-Rus" olarak değindi ve aile kökenlerinden bahsetti. Ailesi üniversite yıllarında tanıştı ve Los Angeles'a taşındı.DiCaprio, Leonardo olarak adlandırıldı çünkü hamile annesini ilk tekmelediğinde annesi İtalya'daki bir müzede bir Leonardo da Vinci tablosuna bakıyordu. Anne ve babası bir yaşındayken ayrılmıştı ve çoğunlukla annesiyle yaşadı. Üçüncü yılını takiben liseden ayrıldı ve Genel Öğretim Geliştirme diplomasını kazandı.
Çocukluğunun bir bölümünü dedesi ve annesi ile Almanya'da geçirdi. Almanca ve İtalyanca biliyordu.11 yaşında oyuncu olmak isteyen DiCaprio bir temsilciyle görüşmeye başladı. Temsilci ismini daha Amerikan tarzı bir isim olan Lenny Williams olarak değiştirmesini istedi. DiCaprio bunu kabul etmedi ve 13 yaşında kendisini ismiyle kabul eden başka bir temsilciyle çalışmaya başladı.
OYUNCULUK HAYATI
DiCaprio oyunculuk hayatına 1990 yılında Parenthood dizisiyle başladı. Ardından The New Lassie, Roseanne ve Santa Barbara gibi dizilerde küçük roller aldı. Parenthood ile Genç Sanatçı Ödülleri'nde adaylık elde etti. İlk filmi Mahluklar 3 oldu. Growing Pains dizisinde tekrar eden rol aldı. Büyük ekrandaki çıkışını 1992'de Bu Çocuğun Hayatı filminde yaptı.
1993'te Gilbert'in Hayalleri ile ilk Akademi ve Altın Küre adaylıklarını aldı.1995'te Hızlı ve Ölü, Günlük ve Tutkunun Şairleri filmlerinde oynadı. 1996'da Romeo + Juliet ile Baz Luhrmann'la çalıştı. 1997'de Titanik ile dünya çapında ün kazandı. 1998'de Demir Maskeli Adam'da ikiz rollerde yer aldı.2000'lerde Kumsal (2000) ile eleştiri aldı. 2002'de Sıkıysa Yakala ve New York Çeteleri ile geri döndü. 2004'te Göklerin Hakimi ile Altın Küre kazandı.
2006'da Kanlı Elmas ve Köstebek ile adaylıklar aldı. 2008'de Hayallerin Peşinde ve Yalanlar Üstüne oynadı.2010'larda Zindan Adası (2010), Başlangıç (2010), J. Edgar (2011), Zincirsiz (2012), Muhteşem Gatsby (2013), Para Avcısı (2013) ve Diriliş (2015) ile ödüller topladı. 2019'da Bir Zamanlar... Hollywood'da, 2021'de Don't Look Up ve 2023'te Dolunay Katilleri ile devam etti.
KİŞİSEL HAYATI
DiCaprio'nun özel hayatı medyanın ilgisini çekti. Nadiren röportaj verdi. Gisele Bündchen (2000-2005), Bar Refaeli (2005-2011), Toni Garrn gibi ilişkileri oldu. 2005'te bir partide yüzünden yaralandı. Los Angeles ve New York'ta evleri vardı. Blackadore Caye adasını satın aldı. Siyasi olarak Kerry, Obama ve Clinton'ı destekledi. 2016'da çocuk istemediğini açıkladı.
Önemli ödülleri ve adaylıkları (seçki, son döneme kadar) Akademi: Gilbert'in Hayalleri (aday), Göklerin Hakimi (aday), Kanlı Elmas (aday), Para Avcısı (aday), Diriliş (kazandı), Bir Zamanlar... Hollywood'da (aday).
Altın Küre: Titanik (aday), Sıkıysa Yakala (aday), Göklerin Hakimi (kazandı), Para Avcısı (kazandı), Diriliş (kazandı) ve sonraki adaylıklar (Don't Look Up, One Battle After Another gibi).
BAFTA: Diriliş (kazandı) ve sonraki adaylıklar.
DiCaprio, kariyeri boyunca ikonik rolleri ve çevre aktivizmiyle hatırlanan bir figür olarak kaldı.